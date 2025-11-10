Language
    टेरर फंडिंग और घुसपैठियों को शरण देने के मामले में ATS करेगी पूछताछ, फरहान नबी को रिमांड पर लेने की तैयारी

    By Alok Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश एटीएस टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठियों को आश्रय देने के आरोपों के संबंध में फरहान नबी से पूछताछ करेगी। एटीएस, मामले की गहराई तक जाने और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए फरहान नबी को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तारी के बाद, एटीएस को उम्मीद है कि पूछताछ से कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। टेरर फंडिंग  बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दिए जाने के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार फरहान नबी सिद्दीकी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है। उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों तक पहुंचने के लिए फरहान नबी से नए सिरे से पूछताछ होगी। एटीएस जल्द लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

    एटीएस फरहान नबी से जुड़े कुछ युवकों की तलाश कर रहा है। उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारियों के आधार पर इन युवकों की तलाश कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि फरहान नबी को हुई 11 करोड़ रुपये की विदेश फंडिंग से गौतमबुद्धनगर व दिल्ली में भी कुछ संपत्तियां खरीदे जाने की बात सामने आई है। इसे लेकर भी छानबीन की जा रही है।

    ये बात आई सामने

    शुरुआती पूछताछ में फंडिंग की रकम से अमरोहा व पंजाब में मस्जिद और मदरसे के लिए जमीन खरीदे जाने की बात सामने आई थी। फरहान के संपर्क में तुर्की व जर्मनी के कट्टरपंथी भी थे, जो उससे मिलने भी आते थे।

    एटीएस ने दिल्ली निवासी फरहान को शुक्रवार को गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया था। वह इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी सहित कई अन्य कंपनियों का संचालन कर रहा था, जिनके माध्यम से विदेश से फंड एकत्रित करता था। वह धार्मिक व विभिन्न समूह के बीच शत्रुता व वैमनस्यता फैलाने के लिए आपत्तिजनक पुस्तकों का प्रकाशन भी करता था।