टेरर फंडिंग और घुसपैठियों को शरण देने के मामले में ATS करेगी पूछताछ, फरहान नबी को रिमांड पर लेने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। टेरर फंडिंग बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दिए जाने के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार फरहान नबी सिद्दीकी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है। उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों तक पहुंचने के लिए फरहान नबी से नए सिरे से पूछताछ होगी। एटीएस जल्द लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।

एटीएस फरहान नबी से जुड़े कुछ युवकों की तलाश कर रहा है। उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारियों के आधार पर इन युवकों की तलाश कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि फरहान नबी को हुई 11 करोड़ रुपये की विदेश फंडिंग से गौतमबुद्धनगर व दिल्ली में भी कुछ संपत्तियां खरीदे जाने की बात सामने आई है। इसे लेकर भी छानबीन की जा रही है।

ये बात आई सामने शुरुआती पूछताछ में फंडिंग की रकम से अमरोहा व पंजाब में मस्जिद और मदरसे के लिए जमीन खरीदे जाने की बात सामने आई थी। फरहान के संपर्क में तुर्की व जर्मनी के कट्टरपंथी भी थे, जो उससे मिलने भी आते थे।