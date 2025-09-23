गाजा पीड़ितों के नाम पर फंडिंग मामले में ATS की जांच तेज, रकम देने वालों से भी हो रही पूछताछ

लखनऊ एटीएस गाजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर क्राउड फंडिंग मामले में चंदा देने वालों से पूछताछ कर रही है। यूपी के 50 से अधिक निवासियों द्वारा दी गई रकम की जांच हो रही है। एटीएस ने महाराष्ट्र से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके बैंक खातों की जांच कर रही है। आशंका है कि चंदे की रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों रुपये की क्राउड फंडिंग के मामले में उन लोगों से भी पूछताछ कर रहा है, जिन्होंने चंदे के नाम पर रकम दी थी। एटीएस उन्हें गवाह बना सकता है।

इससे पहले इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि प्रदेश के 50 से अधिक निवासियों ने युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर ठगी कर रहे गिरोह को कुल कितनी रकम दी थी। अन्य राज्यों से भी चंदे के नाम पर दी गई रकम का ब्यौरा जुटाया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि एटीएस इसकी तह तक पहुंचने के लिए आरोपितों के कई बैंक खातों की डिटेल खंगाल रहा है। एटीएस ने संदेह के घेरे में आए दो युवकों से भी लंबी पूछताछ की है। एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से आरोपित मोहम्मद अयान, जैद नोटियार व अबू सुफियान को गिरफ्तार कर लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया था। तीनों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने तीनों आरोपितों की पांच दिनों की पुलिस रिमांड स्वीकार की है।

रिमांड अवधि बुधवार सुबह 10 बजे से आरंभ होगी। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि तीनों से खासकर यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि चंदे की रकम को कहां-कहां निवेश किया गया। शुरुआती पूछताछ में आरोपितों ने विभिन्न खातों में जमा कराई गई रकम से दो करोड़ रुपये निकालकर खर्च करने की बात स्वीकार की थी।