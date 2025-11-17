दिल्ली विस्फोट मामले में सहारनपुर का लिंक क्यों तलाश रही एटीएस? लखनऊ स्थित ठिकाने से बरामद कार का कनेक्शन आया सामने

आतंकियों को वाहन उपलब्ध कराने वालों की तलाश में एटीएस की टीम पिछले तीन दिनों से सहारनपुर के एआरटीओ कार्यालय में वाहनों के रिकार्ड खंगाल रही है और वाहनों के स्वामित्व की जानकारी जुटा रही है। एटीएस के सूत्रों के अनुसार छह नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डा. अदील के करीबी दो लोगों ने वाहन उपलब्ध कराए थे। इन वाहनों का इस्तेमाल आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए किया था।

एनआइए ने की 50 से अधिक लोगों से पूछताछ



एनआइए ने दिल्ली विस्फोट मामले की आरोपित डा. शाहीन व डा. परवेज के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। एटीएस ने अभी तक की गई जांच और पूछताछ की जानकारी एनआइए के साथ साझा की है। इसके आधार पर एनआइए की टीम ने सोमवार को 54 लोगों से पूछताछ की है। एनआइए की टीम डा. शाहीन व डा. परवेज को पासपोर्ट बनवाने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों की तलाश कर रही है। एनआइए की टीम ने सोमवार को डा. परवेज के ठिकाने की भी जांच की है।



कश्मीर की कंपनी के हवाले थी फैक्ट्रियों की सुरक्षा की कमान

डा. शाहीन को कई मीट कारोबारियों ने आतंक के लिए फंडिंग की थी। देवबंद की एक संस्था ने इन कारोबारियों की मीट फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए कश्मीर की एक कंपनी को काम दिलाया था। सूत्रों के अनुसार इन्हीं मीट फैक्ट्रियों से डा. शाहीन को फंडिंग की गई थी। इस राशि का इस्तेमाल शाहीन ने कहां पर किया था इसकी जांच एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस की टीमें मीट कारोबारियों से भी पूछताछ कर रही हैं।



नेपाल से खरीदे थे इस्तेमाल किए गए फोन



आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कई फोन नेपाल से खरीदे गए थे। जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं कि नेपाल में पहले इन फोन का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे थे और इन्हें नेपाल से भारत कैसे लाया गया। बरामद किए गए ज्यादातर फोन बटन वाले हैं।



