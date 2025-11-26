Language
    ATS ने डॉक्टरों और उनके करीबियों से की पूछताछ, दिल्ली में बम धमाके के बाद संदिग्धों को लेकर पड़ताल जारी

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:50 PM (IST)

    दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आतंकी डॉक्टरों के संपर्क में रहे संदिग्धों को लेकर छानबीन जारी है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बुधावार को लखनऊ व सहारनपुर में कुछ डाक्टरों व उनके संपर्क में रहे लोगों से लंबी पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि आतंकी माड्यूल से जुड़े होने के संदेह में 10 से अधिक लोगों से एटीएस लखनऊ व सहारनपुर यूनिट के अधिकारियों ने पूछताछ की है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आतंकी डॉक्टरों के संपर्क में रहे संदिग्धों को लेकर छानबीन जारी है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बुधावार को लखनऊ व सहारनपुर में कुछ डाक्टरों व उनके संपर्क में रहे लोगों से लंबी पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि आतंकी माड्यूल से जुड़े होने के संदेह में 10 से अधिक लोगों से एटीएस लखनऊ व सहारनपुर यूनिट के अधिकारियों ने पूछताछ की है।

    एटीएस कार्यालय में संदिग्धों से पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। इनमें तीन-चार डाक्टर भी शामिल थे। फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉ. शाहीन व सहारनपुर से पकड़े गए जम्मू-कश्मीर निवासी डॉ.अदील के संपर्क में रहे कई अन्य युवकों को पूछताछ के लिए गुरुवार को भी तलब किया गया है। एटीएस आतंकी डाक्टरों की बी-टीम काे लेकर भी अपनी पड़ताल के कदम बढ़ा रहा है।

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एटीएस के साथ 11 नवंबर को लखनऊ में डॉ. शाहीन के पैतृक आवास व उसके भाई डॉ.परवेज के घर पर गहन छानबीन की थी। डॉ. परवेज के घर से बरामद तीन कीपैड मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण कब्जे में लिए थे। इससे पूर्व जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छह नवंबर को जम्मू-कश्मीर के ही निवासी डॉ.अदील अहमद को सहारनपुर से पकड़ा गया था।

    इनके मोबाइल नंबरों के जरिए एटीएस ने 400 से अधिक संदिग्धों को चिन्हित किया गया था, जिनकी भूमिका को लेकर पड़ताल लगातार जारी है। एनआइए डॉ.शाहीन व डॉ.अदील को जल्द यहां लेकर भी आ सकती है। आतंकी माड्यूल से जुड़ी डॉ.शाहीन अगस्त माह में दो दिनों के लिए लखनऊ आई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि वह खास मकसद से लखनऊ आई थी। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर भी छानबीन जारी है।