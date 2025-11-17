ATS ने 13 संदिग्धों से उगलवाए राज, फंड के लिए डॉ. शाहीन पाकिस्तान-तुर्की समेत देश के इन राज्यों में तैयार कर रही थी आतंक की नर्सरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीमों ने रविवार को लखनऊ के पारा सहित कई क्षेत्रों में छापेमारी कर 13 संदिग्धों से पूछताछ की है। इनमें पारा के कुंदन बिहार निवासी भाई-बहन भी शामिल हैं। एजेंसियों को पूछताछ में डॉ. शाहीन और डॉ. परवेज ने इनके बारे में कुछ जानकारियां दी थी। एटीएस इस बात की जानकारी उगलवा रही है कि डॉ. शाहीन ने बीते अगस्त में लखनऊ में किन लोगों से मुलाकात की थी।

सूत्रों के अनुसार एटीएस ने पारा में स्थित एक धार्मिक स्थल से जुड़े पांच संदिग्धों से भी पूछताछ की है। इस धार्मिक स्थल पर बीते अगस्त माह में डॉ. शाहीन व डॉ. परवेज ने कुछ लोगों के साथ मुलाकात की थी।एटीएस ने शनिवार को चारबाग के कई होटलों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी।

एक होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई थी। अगस्त में डॉ. शाहीन के करीबी चार लोग इसी होटल में रुके थे। पुरानी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण संदिग्धों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। जांच एजेंसियां डॉ. शाहीन व उसके भाई डॉ. परवेज से अलग-अलग पूछताछ कर रही है।

आतंक की नर्सरी कर रहे थे तैयार पूछताछ में मिल रहे इनपुट पर ही प्रदेश में फैले आतंकी माड्यूल की जड़ें तलाशी जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार डॉ. शाहीन और उसके भाई को आतंक फैलाने के लिए फंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फंड एकत्र करने के लिए डॉ.शाहीन पाकिस्तान, तुर्किए, थाईलैंड सहित जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली सहित कई राज्यों में सक्रिय रहकर आतंक की नर्सरी तैयार कर रही थी। उसने 30 लाख रुपये से ज्यादा का फंड भी एकत्र किया था।

उसने लखनऊ, कानपुर व सहारनपुर के कई बैंकों में खाते खुलवाए थे, जिनका इस्तेमाल वह आतंकी गतिविधियों के लिए करती थी। डॉ. शाहीन ने इन्हीं बैंक खातों से सात लोगों को रकम भी भेजी थी। वहीं डॉ. परवेज के भी दो बैंक खातों का पता चला है। इसकी जांच की जा रही है।