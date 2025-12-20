तब अटल जी ने कहा था- 'आज तुम हम पर हंस रहे हो...' केशव प्रसाद मौर्य बोले- सपने हो रहे साकार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब हमारे सांसदों की संख्या लोकसभा में बहुत कम थी। कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे। तब अटल जी ने कहा था कि आज तुम हम पर हंस रहे हो कि आज हमारे सांसदों की संख्या कम है और कल पूरे देश में जब कमल खिलेगा, तब पूरा देश तुम पर हंसेगा, जब तुम्हें कहीं पर भी सरकार बनाने को नहीं मिलेगा। उनका सपना साकार हो रहा है।

विकासनगर के मिनी स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव जब से बिहार हार करके आए हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं नीरज सिंह से कहूंगा कि उनको बुला करके उनका स्वास्थ्य चेकअप करवाएं।

2027 के चुनाव में भी यूपी में हराएंगे और 2017 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से हम लोग देश की सरकार चला रहे हैं और 2017 से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सेवा हो रही है।

विकसित भारत बनने का लक्ष्य निर्धारित हो गया है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब विकसित भारत भी होगा। विकसित उत्तर प्रदेश भी होगा और तब विकसित परिवार भी होगा। मेले के संयोजक भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि सभी काे स्वास्थ्य की सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए यह आयोजन हो रहा है।

विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जहां राजधानी में विकास के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। पूर्व राज्य सभा सदस्य रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि मेले से हम सभी को सेवा भाव सीखना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनबी सिंह ने बताया कि छठे अटल स्वास्थ्य मेले के पहले दिन 5,220 लोगों ने निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया l मेले में 50 अल्ट्रासाउंड, 40 ईसीजी, 25 इको हुए।