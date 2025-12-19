Language
    Atal Bihari Vajpayee: भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी से रूबरू होंगे विद्यार्थी

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    Bharat Ratan Atal Bihari Vajpayee: कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के बीच 'भारतरत्न  रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी एवं सुशासन’ विषय पर निबंध प्रतियोग ...और पढ़ें

    पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। 25 दिसंबर को उनकी जयंती पर उनकी जीवनी पर आधारित निबंध व काव्य पाठ प्रतियोगिताएं होंगी।

    मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा.महेंद्र देव की ओर से राजधानी समेत मंडल के जिलों हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली व उन्नाव के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के बीच 'भारतरत्न  रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी एवं सुशासन’ विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक हजार शब्दों में निबंध लिखना है।

    युवा छात्र छात्राओं के मध्य जीवन और उनकी प्रमुख कविताओं पर आधारित एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता भी होगी। मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक डा.प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिताएं तीन स्तरों स्कूल,तहसील व जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी। निबंध प्रतियोगिता में जिले में पहले स्थान वाले को पांच हजार, दूसरे स्थान वाले को तीन हजार और तीसरे स्थान वाले को दो हजार रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। काव्यपाठ में पहला स्थान पाने वाले को 10,000 रुपये,दूसरे स्थान पाले को 5000 रुपये और तीसरे स्थान वाले को 2,500 रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं।