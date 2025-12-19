Atal Bihari Vajpayee: भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी से रूबरू होंगे विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, लखनऊ: पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। 25 दिसंबर को उनकी जयंती पर उनकी जीवनी पर आधारित निबंध व काव्य पाठ प्रतियोगिताएं होंगी।

मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा.महेंद्र देव की ओर से राजधानी समेत मंडल के जिलों हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली व उन्नाव के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के बीच 'भारतरत्न रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी एवं सुशासन’ विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक हजार शब्दों में निबंध लिखना है।