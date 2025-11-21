अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विवि को जल्द मिलेंगे नए कुलपति, साक्षात्कार की तारीख घोषित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को अगले माह नया कुलपति मिल सकता है। शुक्रवार को कुलपति के चयन के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी गई है। 26 नवंबर को साक्षात्कार होंगे और दिसंबर पहले सप्ताह में परिणाम जारी किए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में नए कुलपति के लिए देशभर से लगभग 15 वरिष्ठ डाक्टरों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है।

सूबे में मेडिकल एवं पैरा मेडिकल कालेज में समय से सत्र की शुरुआत और परीक्षा कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में यहां केजीएमयू के आंको सर्जरी विभाग के अध्यक्ष प्रो. संजीव मिश्र कुलपति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रो. मिश्र फिलहाल प्रतिनियुक्त पर हैं।

उनका कार्यकाल इसी साल 26 सितंबर को समाप्त हुआ था, लेकिन कुलपति का चयन नहीं हो पाया था। लिहाजा डॉ. संजीव मिश्र का कार्यकाल अगले छह माह या नए कुलपति के चयन होने तक के लिए बढ़ाया गया है। साक्षात्कार लेने वाली कमेटी का भी चयन हो गया है।