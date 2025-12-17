विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध रहे कम से कम 25 टन यूरिया, मुख्य सचिव ने खाद वितरण में लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश में सभी खाद विक्रय केंद्रों पर कम से कम 25 टन यूरिया की उपलब्धता कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते कहा कि राज्य के बफर स्टाक में यूरिया की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसके बावजूद कुछ जिलो से सहकारी समितियों के विक्रय केंद्रों पर अनुपलब्धता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। एक भी विक्रय केंद्र पर यूरिया का स्टाक शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

बुधवार को मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि खाद आवंटन एवं वितरण में अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और इसमें किसी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। निर्धारित मूल्य पर ही खाद की बिक्री सुनिश्चित की जाए। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर निजी विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाए।

अन्य उर्वरक उत्पादों की टैगिंग पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने केजीबीवी में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कहा कि सभी 746 केजीबीवी में स्मार्ट क्लास, आइसीटी लैब एवं सीसी कैमरे क्रियाशील हों। बालिकाओं एवं स्टाफ की उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी तकनीकी फ्रेमवर्क प्रणाली के माध्यम से की जाए।

भोजन सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। प्रमुख महिलाओं एवं आकांक्षा समिति की सदस्यों को विजिटर के रूप में नामित कर प्रत्येक 15 दिन में विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए। मुख्यमंत्री माडल स्कूलों के लिए शेष 11 जनपदों (फेज-1 में सोनभद्र, मुरादाबाद और फेज-2 में मुरादाबाद, गाजीपुर, हापुड़, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर) में भूमि का चिह्नाकंन जल्द पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर प्रदेश के हर जिले में 25 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। कहा कि 18 से 22 दिसंबर के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं (निबंध, भाषण एवं एकल काव्य पाठ आदि) का आयोजन इंटर कालेजों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कराया जाए। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर अधिकतम छात्र-युवा भागीदारी सुनिश्चित की जाए।