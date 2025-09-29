Asia Cup Cricket Winner 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने एशिया कप क्रिकेट विजेता टीम को अपने अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा

India is Asia Cup Cricket Winner 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपने हैंडल पर बधाई देते हुए कहा कि चाहे कोई भी स्थान हो जीत हमेशा भारत की ही होती है. भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को हार्दिक बधाई। अंत में उन्होंने जय हिंद लिखा।

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: Asia Cup Cricket Winner 2025-दुबई में रविवार को भारत ने एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर 17वें संस्करण का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया और नवीं बार एशिया कप चैंपियन बना।

भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में बधाई दी। इनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी टीम इंडिया की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीत की तुलना 'ऑपरेशन सिंदूर' से की और बधाई दी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अंदाज में बधाई दी, जिससे लगा कि भारत की जीत पहले से ही तय थी।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जय भारत- विजय भारत। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पाकिस्तान पर शानदार विजय प्राप्त कर आप सभी ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। समस्त देशवासियों को आपकी इस अद्भुत उपलब्धि पर अपार गर्व है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा कि जय हो। भारत की ऐतिहासिक एवं शानदार जीत। एशिया कप 2025 की फाइनल प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पांच विकेट से हराकर ऐतिहासिक एवं शानदार जीत दर्ज करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।