Indian Army Agniveer Recruitment: जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में सेना भर्ती रैली आठ दिसंबर से

जागरण संवाददाता, लखनऊ : यूनिट हेडक्वार्टस कोटा (यूएचक्यू) के तहत अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समेन, संगीतकार (यंत्र बादक), अग्निवीर खिलाड़ी (जो अभ्यर्थी जाट रेजिमेंटल सेन्टर में स्पोर्ट्स ट्रॉयल में भाग लिए थे) और अग्निवीर लिपिक पदों के लिए भर्ती रैली आठ से 16 दिसंबर तक बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में होगी।

रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली के भर्ती कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी है। यह भर्ती रैली वीर नारियों के पुत्रों, जाट रेजिमेन्ट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान बलिदानी एवं घायल सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों के लिये आयोजित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त इस भर्ती रैली में अन्य रेजिमेटाें के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिक, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के भाई, पुत्र तथा कानूनी रूप से गोद लिये हुए बच्चों सहित सर्वश्रेठ खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक जांच के लिए समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के साथ प्रातः चार बजे भर्ती स्थल जाट रेजिमेंटल सेंटर के जाट गेट पर पहुंचना होगा। सात बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित होने की अनुमति नही दी जायेगी ।

यूनिट हेडक्वार्टस कोटा के तहत आयोजित होनेवाली इस भर्ती रैली का तिथिवार ब्यौरा 08 दिसंबर : अग्निवीर स्पोर्ट्स और सामान्य ड्यूटी पद के लिए भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए (उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर) जिन खिलाडियों को खेल परीक्षण के दौरान चयनित किया गया था। 09 दिसंबर : अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव (गुरूग्राम), हिसार, रेवाडी, नूंह (मेवात), चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षे़त्र, महेंद्रगढ, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जायेगी।

11 दिसंबर 2025 : को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कनौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर।

12 दिसंबर : को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपूर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, भदोही, बुलंदशहर, मीरजापुर , मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, जालौन, हापुर (पंचशील नगर), पिलीभीत, प्रतापगढ, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, मथुरा, शामली (प्रबुद्ध नगर), श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, कानपुर देहात, बिजनाैर और सम्भल (भीम नगर) के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जायेगी।

13 दिसंबर : अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए राजस्थान के अजमेर, बांसवाडा, बारा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चितौडगढ, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, अलवर और श्रीगंगानगर के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जायेगी ।