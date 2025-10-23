Language
    अर्चना अग्रवाल बनीं परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव, 1990 बैच की हैं IAS अधिकारी

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:54 PM (IST)

    वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल को बिहार के परिवहन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। 1990 बैच की आईएएस अधिकारी पहले नियोजन एवं विकास विभाग में थीं। अब उन्हें परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके अनुभव से राज्य की परिवहन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

    राब्यू, लखनऊ। लंबे समय से प्रतीक्षारत अर्चना अग्रवाल को परिवहन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के अध्यक्ष पद का कार्यभार भी सौंपा गया है। वहीं, अब तक इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख सचिव अमित गुप्ता को परिवहन विभाग और निगम अध्यक्ष पद से अवमुक्त कर दिया गया है। हालांकि, उनके पास स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रमुख सचिव का पद पहले की तरह यथावत रहेगा।

