अर्चना अग्रवाल बनीं परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव, 1990 बैच की हैं IAS अधिकारी

राब्यू, लखनऊ। लंबे समय से प्रतीक्षारत अर्चना अग्रवाल को परिवहन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के अध्यक्ष पद का कार्यभार भी सौंपा गया है। वहीं, अब तक इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख सचिव अमित गुप्ता को परिवहन विभाग और निगम अध्यक्ष पद से अवमुक्त कर दिया गया है। हालांकि, उनके पास स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रमुख सचिव का पद पहले की तरह यथावत रहेगा।