यूपी में निकायों में यातायात एवं पर्यावरण अभियंताओं की होगी नियुक्ति, शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निकायों में अब यातायात और पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 2025 में इस नए संवर्ग की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पालिका पर्यावरण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता पर्यावरण की भर्ती होगी।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने नियमावली को जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश पालिका यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता यातायात के पदों का सृजन किया गया है।

इसके अलावा नगर निकायों में सफाई व्यवस्था सुधारने और शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य स्वच्छता अधिकारी, वरिष्ठ नगर नियोजक और नगर पालिका परिषदों में नगर नियोजक की नियुक्ति की जाएगी। नगर निगमों में प्रधान पशु कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी भी रखे जाएंगे। जो कि गौशालाओं की देखरेख करेंगे।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा (29वां संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी थी। इसमें नगर निकायों में कर्मचारियों की भर्ती की सेवा शर्तें स्पष्ट हो गई थी।इस संशेधित नियमावली को जारी करने के साथ ही नगर निकायों में 3601 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

