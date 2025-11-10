Ansal Township: प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अंसल में चाहिए बिल्डरों को बिजली कनेक्शन

अंशू दीक्षित, लखनऊ। शहीद पथ स्थित अंसल टाउनशिप एक बार फिर चर्चा में है। हाईटेक टाउनशिप में इस बार बिजली कनेक्शन का मुद्दा छाया हुआ है। यहां बन रहे अपार्टमेंट में बिजली कनेक्शन कहां से दिया जाएगा? वर्तमान में कुछ किलोवाट का अस्थायी कनेक्शन से निर्माण कार्य चल रहा है। जब आवंटी यहां रहेंगे और एक बिल्डर को पांच से आठ सौ किलोवाट का लोड चाहिए होगा तो किस उपकेंद्र से कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि अंसल में बने दो बिजली उपकेंद्र तो पहले से ही ओवर लोडेड हैं।

आठ बिल्डरों के प्रोजेक्ट अंसल में बन रहे हैं। यह बिल्डर शासन व एलडीए में कई बैठकें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर चुके हैं, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट वर्ष 2027 में पूरा हो रहा है तो किसी का वर्ष 2028 में।

अगर तब तक नए बिजली उपकेंद्र व लाइनों का निर्माण नहीं हुआ तो लंबा नुकसान बिल्डरों को हो सकता है, क्योंकि अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सुशांत गोल्फ सिटी, हाईटेक टाउनशिप को अपने परिसर में जो बिजली उपकेंद्र व इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना था, उसमें 80 प्रतिशत काम ही नहीं किया। वर्तमान में दो बिजली उपकेंद्र से पूरे अंसल की बिजली चल रही है। ये दोनों बिजली उपकेंद्र वर्तमान में ओवरलोडेड हैं।

अंसल में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए विभाग ने 2212 करोड़ रुपये का दावा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने किया है। इन पैसों से 24 बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 400 केवीए विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि उपलब्ध करानी थी और मेसर्स अंसल को स्वयं के खर्च पर 220 केवीए बिजली उपकेंद्र का निर्माण करवाने के साथ ही कई लाइनें व ट्रांसफार्मर रखवाने थे।

फिलहाल, वर्ष 2012 से अंसल द्वारा कुछ नहीं किया गया। बिजली विभाग, एलडीए सिर्फ पत्राचार अंसल से करते रहे। अब यहां रहने वाले इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यही नहीं, जिन्होंने यहां अपने आशियाने जल्द बनाए हैं और जिन लोगों ने फ्लैट बिल्डरों से लिया है, वह तब तक शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, जब तक बिजली कनेक्शन न मिल जाए।

उधर, फरवरी 2025 का बिजली बिल जो 4.78 करोड़ रुपये है, उसे वसूलने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) के जरिए बिजली विभाग प्रयास कर रहा है, जो अभी तक नहीं मिला है। इस संबंध में दैनिक जागरण ने अंसल के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया।