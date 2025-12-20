Language
    लखनऊ में अंसल निदेशकों के खिलाफ एक और FIR, प्लॉट बुक कराने के नाम पर 30 लाख ठगी का आरोप

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    लखनऊ में अंसल निदेशकों के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। गोमतीनगर के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि प्लाट के नाम पर उनसे करीब 30 लाख रुपये ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आवासीय योजना के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले अंसल निदेशकों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    गोमतीनगर निवासी पीड़ित ने प्लाट के नाम पर करीब 30 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि 13 वर्ष पहले बुकिंग के बाद तय वक्त पर रुपये दिए गए। उसके बाद भी प्लाट नहीं मिला। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

    विरामखंड-1 निवासी संजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 में वे एक प्लाट खरीदने के इच्छुक थे। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित अंसल प्राापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कार्यालय में संपर्क किया। वहां उनकी मुलाकात अंसल निदेशकों सुशील अंसल, प्रणव अंसल व अन्य से मुलाकात हुई।

    बातचीत के बाद पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अंसल एपीआइ में 700 वर्ग गज का एक प्लाट बुक कराया था। यही नहीं प्लाट दिखाने के बाद कंपनी निदेशकों ने उन्हें दस नवंबर 2012 को आवंटन पत्र जारी कर दिया था। इसके एवज में उन्होंने 22,84,466 रुपये जमा किए थे।

    आरोपितों ने तय समय के अंदर विकास कार्य पूरा कर रजिस्ट्री करने और कब्जे का आश्वासन दिया। तय समय बाद टालमटोल की। यही नहीं दूसरी जगह पार्क के सामने कार्नर का प्लाट दिलाने के नाम पर 64,139 रुपये लिए।

    इसके बाद डेवलपमेंट चार्ज समेत तमाम मदों के नाम पर 7.20 लाख रुपये और लिए। प्लाट के लिए दबाव बनाने पर उनके साथ मारपीट की गयी। करीब 30 लाख की ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में धोखाधड़ी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी है।