लखनऊ में अंसल निदेशकों के खिलाफ एक और FIR, प्लॉट बुक कराने के नाम पर 30 लाख ठगी का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आवासीय योजना के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले अंसल निदेशकों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है। गोमतीनगर निवासी पीड़ित ने प्लाट के नाम पर करीब 30 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि 13 वर्ष पहले बुकिंग के बाद तय वक्त पर रुपये दिए गए। उसके बाद भी प्लाट नहीं मिला। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

विरामखंड-1 निवासी संजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 में वे एक प्लाट खरीदने के इच्छुक थे। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित अंसल प्राापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कार्यालय में संपर्क किया। वहां उनकी मुलाकात अंसल निदेशकों सुशील अंसल, प्रणव अंसल व अन्य से मुलाकात हुई।

बातचीत के बाद पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अंसल एपीआइ में 700 वर्ग गज का एक प्लाट बुक कराया था। यही नहीं प्लाट दिखाने के बाद कंपनी निदेशकों ने उन्हें दस नवंबर 2012 को आवंटन पत्र जारी कर दिया था। इसके एवज में उन्होंने 22,84,466 रुपये जमा किए थे।