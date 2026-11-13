पाकिस्तान-बांग्लादेश तक बेचीं थी 22 लाख जीमेल आइडी, अयोध्या-काशी की धमकियों में हुआ इस्तेमाल
कानपुर से गिरफ्तार अंकित शंखवार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में 22 लाख फर्जी जीमेल आईडी बेची थीं। एटीएस को आशंका ...और पढ़ें
HighLights
अंकित ने पाकिस्तान-बांग्लादेश को 22 लाख जीमेल आईडी बेचीं।
अयोध्या, काशी, मथुरा धमकी में इन्हीं आईडी का शक।
एटीएस ने गूगल से 22 लाख आईडी ब्लॉक करने को कहा।
आदित्य तिवारी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्कूलों और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकियों के पीछे फर्जी जीमेल आइडी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर से गिरफ्तार अंकित शंखवार ने पांच लाख नहीं, बल्कि करीब 22 लाख जीमेल आइडी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों को बेची थीं।
एटीएस की पूछताछ में सामने आए इस बड़े आंकड़े के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ गया है। एजेंसी को आशंका है कि अंकित के जरिए विदेशी खरीदारों तक पहुंचाई गईं इन्हीं ई-मेल आइडी में से कुछ का इस्तेमाल अयोध्या, काशी और मथुरा को बम धमाकों की धमकी भेजने में हुआ है।
एटीएस ने करीब 22 लाख जीमेल आइडी ब्लाक कराने के लिए गूगल को ई-मेल भेजा है। कंपनी से इन खातों को तत्काल बंद करने का अनुरोध किया गया है, जिससे उनका आगे दुरुपयोग न हो सके। शुरुआती जांच में अंकित के लैपटाप से करीब पांच लाख ई-मेल आइडी का डाटा मिलने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल में उसके नेटवर्क से बेची गई आइडी की संख्या करीब 22 लाख तक पहुंच गई।
जांच में पता चला है कि अंकित खुद भी बड़ी संख्या में ई-मेल आइडी तैयार करता था और कुछ अन्य स्रोतों से जुटाकर विदेशी खरीदारों को बेचता था। आइडी के साथ पासवर्ड और रिकवरी संबंधी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाती थीं। टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव के पहलू की भी जांच की जा रही है। एटीएस यह पता लगा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे खरीदारों ने इन आइडी को आगे किन लोगों तक पहुंचाया और इनके बदले भुगतान किस माध्यम से किया गया।
फिलहाल पूछताछ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किये, मिस्र और अन्य देशों के लोगों व समूहों से संपर्क भी सामने आया है।एटीएस चार नवंबर को अयोध्या और वाराणसी में सरकारी संस्थानों तथा स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिले थे। इनमें अयोध्या, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी गई थी।
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एटीएस अब इन संदेशों में इस्तेमाल ई-मेल आइडी का अंकित के नेटवर्क से मिले डाटा के साथ मिलान कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि धमकी भेजने के लिए इस्तेमाल खातों को किस देश से संचालित किया गया और इनके पीछे कौन से हैंडलर सक्रिय थे।
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