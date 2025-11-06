यूपी में 24 प्रतिशत महिलाओं को है ये बीमारी, 40% बुजुर्गों की मौत का बनी कारण

एनीमिया के सबसे आम कारण आयरन की कमी है, लेकिन यह विटामिन बी-12 या फोलेट की कमी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकता है। प्रदेश में करीब 24 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ये जानकारी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के डा. विजय तिलक ने दी। वह गुरुवार को कानपुर रोड के एक होटल में इंडियन सोसाइटी आफ हिमेटोलाजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन (आइएसएचबीटी) के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।



40 प्रतिशत बुजुर्गों की मौत का कारण है एनीमिया

डा. विजय तिलक के अनुसार, बुजुर्ग भी एनीमिया की चपेट में तेजी से आते हैं। राज्य में कुल करीब 24 प्रतिशत बुजुर्ग भी एनीमिया रोग की गिरफ्त में हैं, जिसमें 40 प्रतिशत की मृत्यु का कारण यही बीमारी है। बुजुर्गों में एनीमिया को लेकर जागरूकता की कमी है। दरअसल, बढ़ती उम्र के कारण लोग खून की कमी की परेशानी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ज्यादातर बुजुर्गों में एनीमिया की बीमारी आयरन की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन बी-12 और फोलिक एसिड भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। कुछ गंभीर मरीजों में यह कैंसर की भी वजह बन सकता है।



पौष्टिक आहार से होगा बचाव

केजीएमयू हिमेटोलाजी विभाग के अध्यक्ष डा. एसपी वर्मा ने बताया कि बुजुर्गों को एनीमिया से बचाने के लिए साल में कम से कम एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट (सीबीसी) की जांच जरूर कराना चाहिए। यदि कई बार सामान्य से कम हीमोग्लोबिन हो तो विशेषज्ञ डाक्टर की सलाह लें। एनीमिया से बचाव के लिए आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड से भरपूर संतुलित आहार लें।