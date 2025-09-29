Amrit Bharat Express Train: आज लखनऊ को मिलेंगी दो अमृत भारत एक्सप्रेस, इस रूट पर चलेंगी

लखनऊ से राजस्थान का सफर अब आसान होगा। छपरा से दो अमृत भारत ट्रेनें शुरू होंगी जिनमें एक लखनऊ होकर दिल्ली जाएगी। यह ट्रेन राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक और किफायती होगी। दरभंगा-मदार और छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस के मार्गों की घोषणा की गई है जिससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। इसमें स्लीपर जनरल और रसोई यान की बोगियां होंगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजस्थान का सफर अब और आसान होगा। लखनऊ होकर राजस्थान के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस सस्ता और तेज सफर कराएगी। सोमवार को छपरा से वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग से दो अमृत भारत ट्रेनें रवाना की जाएंगी। इसमें एक छपरा से लखनऊ होकर दिल्ली के बीच दौड़ेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उनके जोनल को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस मिली है। राजस्थान जाने वाले यात्रियों को भी बहुत राहत मिलेगी। सोमवार को उद्घाटन के बाद दोनों ट्रेनें स्पेशल के रूप में चलेंगी। नियमित संचालन के टाइम टेबल का आदेश सोमवार तक रेलवे बोर्ड जारी करेगा।

दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से चलकर कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, गोमतीनगर, बादशाहनगर, ऐशबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, फफूंद, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, भरतपुर, मंडावर महुवा रोड, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, किशनगढ़ होते हुए मदार पहुंचेगी।