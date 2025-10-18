Language
    UP News: जल्द सुधरेगी अमौसी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत, औद्योगिक इकाइयों को होगा फायदा

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:55 AM (IST)

    अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की हालत जल्द ही सुधरेगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) ने सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सुधार से औद्योगिक इकाइयों को माल परिवहन में आसानी होगी और व्यापार में वृद्धि की संभावना है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ के अमौसी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत जल्द सुधरेगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर महेश्वरी ने शुक्रवार को अमौसी औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण निर्धारित समय में सड़क का निर्माण पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

    उन्होंने नालियों का निर्माण, फुटपाथ, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पुलिस चौकी, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बस शेल्टर व प्रवेश द्वार के कार्यों का भी निरीक्षण किया।

    उन्होंने एफडीआर तकनीक से 53 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही चार किलोमीटर लंबी सड़क और 3.2 किलोमीटर लंबी नालियों के निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया।

    साथ ही एनएचएआइ द्वारा अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने को भी कहा है।

    सरोजनी नगर के औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों की दयनीय स्थिति का मुद्दा दैनिक जागरण जागरण ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद संयुक्त सचिव जयवीर सिंह ने यूपीसीडा से रिपोर्ट मांगी थी। सरोजनी नगर औद्योगिक एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि सड़कों की खस्ता हाल के चलते उद्योगों को संचालित करने में परेशानी हो रही है।