Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेठी की सड़क के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत, अहोरवा-भवना-हैदरगढ़ रोड से भिखरा बॉर्डर तक बनेगी सीसी रोड

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    सरकार ने साल 2025-26 में पूर्वांचल विकास निधि से अमेठी जिले में सड़क बनाने के लिए एक करोड़ 64 हजार रुपये मंजूर किए हैं। यह सड़क अहोरवा-भवना-हैदरगढ़ रोड से भिखरा बॉर्डर तक बनेगी। वहीं, लखनऊ के पंतनगर कॉलोनी की सड़कें खराब हैं, जिससे लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब विधायक ने सड़क बनवाने का वादा किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के तहत अमेठी जिले की एक सड़क परियोजना के लिए एक करोड़ 64 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत धनराशि से अमेठी जिले में अहोरवा-भवना-हैदरगढ़ रोड से मलापुर होते हुए भिखरा बार्डर तक सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंतनगर की बदहाल सड़क पर चलना दूभर

    लखनऊ में खुर्रमनगर के पंतनगर कॉलोनी की सड़कें बदहाल हैं। इसकी वजह से निवासियों को परेशानी हो रही है। बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण कई बार वाहन सवार गिरकर घायल भी हो चुके हैं। गिट्टी उखड़ी होने के कारण मोटर साइकिल सवार कई बार फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से सीवर के ढक्कन ऊपर हो गए हैं, जिससे कई बार लोग घायल भी हो चुके हैं। निवासियों ने कई बार पार्षद से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निवासियों ने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र दिया है। विधायक ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया है।