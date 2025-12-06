आज मायावती भी कार्यक्रम में होंगी शामिल? आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ और नोएडा में जुटेंगे बसपाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डा. बीआर आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज बसपा द्वारा लखनऊ और नाेएडा स्थित स्मारक स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर से पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के दोनों जिलों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। लखनऊ के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शामिल होंगे, वहीं नोएडा के कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

बसपा के अनुसार लखनऊ स्थित डा. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदि उपस्थित रहेंगे। आयोजन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा शेष राज्य से बसपा के नेता-कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वहीं पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड के लोग नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में पहुंचकर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। पार्टी ने सभी को अपने परिवार सहित आयोजनों में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।