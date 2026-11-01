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लखनऊ में घर के अंदर मतांतरण कराने का आरोप, ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने पर हंगामा

By Avaneesh Kumar Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sun, 01 Nov 2026 01:05 PM (IST)

Allegations Of Religion Conversion in Lucknow: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे पहले ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा जताकर सभा में शामिल हुए थे।

HighLights

  1. पहचान बदलकर प्रार्थना सभा में पहुंचे विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता

  2. विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने और हमले के प्रयास का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी के राजाजीपुरम में रत्नम आई हास्पिटल के पास एक मकान में मतांतरण कराने का आरोप लगा है। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहचान बदलकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां चल रही चंगाई सभा में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया।

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे पहले ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा जताकर सभा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। कार्यकर्ताओं का दावा है कि सभा में करीब सौ लोगों का सामूहिक रूप से मतांतरण कराने की तैयारी थी।

वहां लोगों से कहा जा रहा था कि भगवान कुछ नहीं होता, जो कुछ है वह ईशू हैं। इस पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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