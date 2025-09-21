शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी! हाई कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा निर्देश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने इंद्र कुमार पाठक व कई अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है। याचियों ने प्रवक्ता भर्ती के लिए 28 जुलाई को जारी विज्ञापन को रद करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है।