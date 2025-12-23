Language
    लखनऊ में नर्सरी तक के सभी स्कूल बंद, कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासेज की टाइमिंग बदली

    By Rajeev Bajpai Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    लखनऊ में ठंड और कोहरे के कारण प्रशासन ने नर्सरी तक के सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने नर्सरी तक के सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया। मंगलवार को डीएम की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

    आदेश में जिले के सभी प्री प्राइमरी व नर्सरी तक के स्कूलों को बंद करने तथा कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं सुबह दस बजे से तीन बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है।यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।

    जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय का उल्लंघन किया जाए वहां पर सख्त कार्रवाई हो। इससे पहले प्रशासन ने कक्षा एक से इंटर तक के स्कूल सुबह नौ बजे से संचालित करने का आदेश जारी किया था।