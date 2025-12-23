लखनऊ में नर्सरी तक के सभी स्कूल बंद, कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासेज की टाइमिंग बदली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने नर्सरी तक के सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया। मंगलवार को डीएम की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

आदेश में जिले के सभी प्री प्राइमरी व नर्सरी तक के स्कूलों को बंद करने तथा कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं सुबह दस बजे से तीन बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है।यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।