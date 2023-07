UCC के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम, लोगों से अपील- दर्ज कराएं इसका विरोध

All India Muslim Personal Law Board on UCC ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। चिट्ठी के जरिए एक बार कोड जारी किया गया है जिसको स्कैन करके अपनी राय सीधे भारत के विधि आयोग तक पहुंचाई जा सकती है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। चिट्ठी के जरिए एक बार कोड भी दिया गया है, जिसको स्कैन करके अपनी राय सीधे भारत के विधि आयोग तक पहुंचा जा सकते हैं। चिट्ठी के माध्यम से यह अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समान नागरिक संहिता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं।

