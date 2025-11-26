AKTU: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को नैक से मिला ए प्लस ग्रेड

जागरण संवाददाता, लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) को पुनर्मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने ए प्लस ग्रेड दिया है। यह सफलता विश्वविद्यालय को नैक में पुनर्मूल्यांकन के लिए की गई अपील के बाद मिली है। पहले नैक की ओर से ए ग्रेड दिया गया था, अब यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ए प्लस ग्रेड मिलने पर शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने कुलपति प्रो. जेपी पांडेय को बधाई दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एकेटीयू ने 29 जून 2024 को नैक मूल्यांकन के लिए पहली बार आवेदन किया था। 17 से 19 जून तक हाइब्रिड मोड में नैक टीम ने विश्वविद्यालय में स्थलीय निरीक्षण किया था, जिसमें नैक दो सदस्य विश्वविद्यालय में मौजूद रहकर और पांच सदस्यों ने आनलाइन रूप से जुड़कर मूल्यांकन किया था।

जुलाई के पहले सप्ताह में जारी परिणाम में नैक ने एकेटीयू को 3.25 सीजीपीए के साथ ए ग्रेड दिया था। इस परिणाम से संतुष्ट न होकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने 16 अगस्त को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। इसके बाद आनलाइन अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण दिया था। अब तीन महीने बाद पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में 3.26 सीजीपीए के साथ ए प्लस ग्रेड मिला है।

ए ग्रेड मिलने से होंगे ये लाभ

कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने कहा कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने भी बीच-बीच में नैक तैयारी को देखा और जरूरी सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए. जिससे यह उपलब्धि हासिल हुई है। यह सामूहिक प्रयास और तैयारियों का नतीजा रहा कि हमें यह ग्रेड मिला है। अब विश्वविद्यालय को नैक की ए प्लस ग्रेडिंग मिलने से कई फायदे होंगे। एक तरफ गुणवत्ता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई है। अब विश्वविद्यालय आनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। मसलन, यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से प्रोजेक्ट शुरू करने, संसाधन बढ़ाने और शोध के क्षेत्र में भी ग्रांट मिलने लगेगी।