केदारेश्वर मंदिर पूरा होने पर संकल्प पूरा करेंगे अखिलेश, सोशल मीडिया पर लिखा- पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है
अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के दिन अखिलेश यादव की एक पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूरा होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन करने का संकल्प जताया। उनकी इस पोस्ट को राम मंदिर से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर अराजकता फैलाने और किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर ध्वजारोहण के दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक्स पर की गई एक पोस्ट चर्चा में है।
सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। पूर्व में वह राम मंदिर के पूर्ण होने पर ही दर्शन के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में उनकी पोस्ट के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण किया। इसी दौरान सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा,''पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाएं मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें।''
सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं किया है, परंतु उनकी पोस्ट को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है।
वहीं मंगलवार को जारी एक बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को अराजकता की तरफ धकेल दिया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हैं। किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, धान की खरीद नहीं हो रही है।
भाजपा सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में उलझा दिया है। विकास की जगह सिर्फ प्रचार और बड़े-बड़े विज्ञापन ही दिखाई दे रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।