राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘सत्ताइस का संकल्प : पीडीए का प्रणपत्र’ जारी करने के दौरान पहनावे से लेकर मंच की साज-सज्जा और नेताओं की बैठने की व्यवस्था तक में पीडीए की सियासी झलक दिखाई।

अखिलेश यादव लाल टोपी और नीला गमछा पहनकर मंच पर पहुंचे तो उनके दाईं ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और बाईं ओर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बैठे नजर आए। मंच पर दोनों नेताओं को अखिलेश के अगल-बगल जगह देकर सपा ने मुस्लिम और दलित समीकरण को साधने के साथ पीडीए की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की।

कार्यक्रम में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और कैराना की सांसद इकरा हसन समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मंच पर नेताओं की मौजूदगी और उनकी बैठने की क्रम व्यवस्था को भी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा गया।

गुरुवार को होटल सेंट्रल में सपा का घोषणा पत्र जारी होने से पहले आजम ने अपने संबोधन में जेल में बिताए वक्त और तकलीफ साझा की। अखिलेश के प्रति आभार भी जताया और कहा कि उनसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देंगे। कहा कि साढ़े पांच साल जेल की कोठरी में रहने से उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा है।

इतने जुल्म हुए कि कोई कमजोर इंसान होता तो मर जाता। बोले, हम बड़े सख्त जान थे, जो आज आपके सामने जिंदा खड़े हैं। आधी सदी मुलायम सिंह यादव के साथ गुजारी है और अब अखिलेश के साथ हैं। हम मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे।