AIMIM और आसपा गठबंधन से बने 'राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा' का अखिलेश ने किया स्वागत, PDA को बताया बड़ा विकल्प

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम और आसपा (आजाद समाज पार्टी) के गठबंधन से बने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) के गठन का स्वागत किया है।

इस राजनीतिक घटनाक्रम के बहाने उन्होंने पीडीए को भाजपा के विरुद्ध बड़ा राजनीतिक विकल्प बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जिसका आधारभूत वोट अधिक होगा, परिवर्तन चाहने वाली जनता उसी की तरफ जाएगी। दावा किया कि पीडीए से बड़ा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अखिलेश ने इंटरनेट मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि समाज के स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सफलता तभी मिलेगी जब 'राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा' सक्रिय होगा। पीडीए समाज के हित में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने और उसकी आवाज उठाने वाले किसी भी दल की ईमानदार आवाज को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करेगा।

भाजपा को दो-तीन प्रतिशत का अनुमान कहा कि इससे विपक्ष को भी लाभ होगा और भावनात्मक नारों के प्रभाव में सांप्रदायिक ताकतों को वोट देने वाले लोगों के सामने एक और विकल्प खुलेगा। उनके आकलन में इससे भाजपा को दो-तीन प्रतिशत और वोटों का नुकसान होगा।