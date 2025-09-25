I love Mohammed मामले में सामने आ गया अखिलेश यादव का रिएक्शन, जीएसटी कम करने को बताया धोखा

अखिलेश यादव ने जीएसटी की दरों को कम करने को धोखा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ उत्पादों पर मामूली कटौती कर वाहवाही लूट रही है जबकि बेरोजगारी और किसान बदहाल हैं। उन्होंने वादा किया कि सपा सरकार में आने पर दाम बांधो नीति लागू करेगी जिससे जरूरत की चीजें सस्ती होंगी। उन्होंने जातीय रैलियों पर रोक और लेह-लद्दाख के हालात पर भी अपनी राय रखी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफार्म को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि जीएसटी कम करना एक धोखा है। अगर किसी क्रीम के दाम दो रुपए कम हो जाएंगे तो बेरोजगार, किसानों को क्या लाभ होगा?

पहले नौ साल जो जनता से लूट लिया, क्या उसकी भरपाई होगी। हम सरकार में आएंगे तो डा. लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव की ‘दाम बांधो’ नीति लागू कर जरूरत की चीजें सस्ती करेंगे। जातीय रैलियों पर रोक को लेकर कहा कि देश में आरक्षण जाति के ही आधार पर है। ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।

गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार क्रीम, लोशन और शावर जेल पर दो-चार रुपये कम करके वाहवाही लूट रही है। काम छोड़कर गंजिंग कर रही है और गांजा तस्करी को रोक नहीं पा रही।

यूपी में भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। पुलिस किडनैपिंग कर फिरौती मांग रही है। विधायक मंच से बोल रहे हैं कि 10 प्रतिशत कमीशन है, उस पर बोलेंगे नहीं और हमें क्रीम, पाउडर और शैंपू में उलझा रहे हैं।

जातीय प्रदर्शन पर रोक को लेकर कहा कि जबसे हमने विभिन्न विभागों में पीडीए की तैनाती के आंकड़े जारी किए हैं, तब से भाजपा घबराई हुई है। जिन लोगों ने गंगाजल से मकान और मंदिर को धुलवाया, उन पर कार्रवाई हुई क्या?

लेह-लद्दाख के हालात पर कहा कि भाजपा ने वहां के लोगों से वादाखिलाफी की, इसीलिए लोगों ने उनका कार्यालय जलाया। वो एक संवेदनशील बार्डर स्टेट है, सरकार को वहां की मांग माननी चाहिए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पर कहा कि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और सरकार कारोबारियों की कोई मदद नहीं कर रही। चीन ने हमारे बाजार पर कब्जा कर लिया है। भाजपा वाले मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं।