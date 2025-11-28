'भाजपाई मतलब अहंकारी', अखिलेश बोले - जिन BLO की मौत हुई, उन्हीं पर कामचोरी का आरोप लगा रही BJP

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘भाजपाई’ शब्द का अर्थ दंभी, अहंकारी, निर्दयी बताया। कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार शोक प्रकट न करके, उल्टा जिनकी जान जा रही है, उनके ऊपर ही कामचोरी का जो आरोप लगा रही है।

वहीं उन्होंने एसआइआर में वोट काटे जाने को साजिश बता विपक्षी दलों के साथ एनडीए के सहयोगियों से भी एकजुट होने की अपील की है।सपा प्रमुख ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, ‘सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी न तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, न ही कोई मुआवजा देंगे।

लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश की प्रतिक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी जान जा रही है। उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो दंभी, अहंकारी, निर्दयी और दूसरे के दुख से सुख पाते हैं।’

एक अन्य पोस्ट में सपा प्रमुख ने लिखा कि आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत,ज़मीन, मकान, राशन, जाति, आरक्षण से नाम काटा जाएगा। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी सभी विपक्षी दलों और एनडीए के सभी सहयोगी दलों से अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का ख़ात्मा करेगी। इसीलिए हर देशवासी सारे काम छोड़कर एसआइआर की घपलेबाजी को रोके।

अब भरे गए गणना प्रपत्रों की श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध कराए आयोग सपा ने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को जिलावार, विधानसभा क्षेत्रवार, मतदेय स्थल वार मतदाताओं को बांटे गए और भर कर वापस लिए गए गणना प्रपत्र व बीएलओ द्वारा अपने एप से सबमिट किए गए सभी श्रेणियों के मतदाताओं की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।

गुरुवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भेजे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदेय स्थल 194 की बीएलओ आधे-अधूरे मतदाताओं को ही गणना प्रपत्र दिया है। अलीगढ़ में गणना प्रपत्र सबमिट करने पर किसी दूसरे बूथ के मतदाता का विवरण नजर आ रहा है।