'नौकरी और रोजगार भाजपा के एजेंडे में नहीं', अखिलेश ने प्रयागराज में छात्रों के प्रस्तावित आंदोलन को दिया समर्थन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में प्रस्तावित प्रतियोगी विद्यार्थियों के आंदोलन को नैैतिक समर्थन दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि नौकरी और रोजगार, भाजपा के एजेंडे में नहीं है। भाजपा सत्ता से हटेगी तभी नौजवानों को नौकरियां रोजगार मिलेगा।

गुरुवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि प्रतियोगी विद्यार्थियों का प्रस्तावित आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारा समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। ये राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है।

शिक्षा विभाग से लेकर प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन भाजपा सरकार भर्तियां नहीं कर रही। बड़ी संख्या में छात्र-नौजवान लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। भाजपा इस मुद्दे पर बात नहीं करती। वह समाज को बांटने के लिए नए-नए मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। भाजपा विवादी पार्टी है, जो हर जगह विवाद खोजती है।

सपा प्रमुख से मिला ईराकी प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को मौलाना जावेद आब्दी के नेतृत्व में नजफ ईराक के आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला शेख मोहम्मद याकूबी के प्रतिनिधियों अल्लामा सैयद अली अल यासरी, अल्लामा सैयद अली नकी जैदी, अल्लामा डा. सैयद कल्बे अब्बास रिजवी अल इज्तेहादी और अल्लामा शेख सालह ने सपा प्रमुख से मुलाकात की।