Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SIR की निगरानी करेंगे सपा के पीडीए प्रहरी, अखि‍लेश ने कही वोट रक्षा से लोकतंत्र बचाने की बात

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:46 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के पीडीए प्रहरी अब एसआईआर की निगरानी करेंगे। उन्होंने वोट की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने की बात कही। अखिलेश ने बताया कि पीडीए प्रहरी का काम सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी है। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सभी पर बताई और कहा कि सपा इस दिशा में काम कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के साथ ही सपा ने भी इसके लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। पार्टी के पीडीए प्रहरी एसआइआर के तहत होने वाले हर फेरबदल की निगरानी करेंगे। इसके लिए बूथ स्तर तक तैनाती की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपनी रणनीति साफ कर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सबको उसके वोट का अधिकार दिलाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है।

    सपा लंबे समय से मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम काटने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है। बिहार में हुए एसआइआर को लेकर भी पार्टी ने विरोध जताया था और उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया शुरू होने पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए थे।

    इसके लिए पीडीए प्रहरियों की तैनाती का काम तेजी से चल रहा है। इन प्रहरियों का काम बूथ स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम पर नजर रखना होगा। मतदाताओं का नाम गलत तरीके से न काटा जाए, इसे लेकर सक्रिय रहेंगे। ऐसे सभी मामलों का रिकार्ड भी तैयार किया जाएगा।