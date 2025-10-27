राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के साथ ही सपा ने भी इसके लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। पार्टी के पीडीए प्रहरी एसआइआर के तहत होने वाले हर फेरबदल की निगरानी करेंगे। इसके लिए बूथ स्तर तक तैनाती की जा रही है।

सोमवार को पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपनी रणनीति साफ कर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सबको उसके वोट का अधिकार दिलाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। सपा लंबे समय से मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम काटने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है। बिहार में हुए एसआइआर को लेकर भी पार्टी ने विरोध जताया था और उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया शुरू होने पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए थे।