सपा ने 2027 का रोडमैप कर लिया तैयार? अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिया ये मंत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की बढ़त समाजवादी पार्टी ने ही रोकी थी, और आज भी पार्टी की ताकत सबसे बड़ी है। अब लक्ष्य वर्ष 2027 में समाजवादी सरकार बनाने का है। कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संयमित व्यवहार रखें और किसी भी तरह के विवादित बयान देने से बचें। वह सोमवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित जिला व महानगर अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अभी किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, और अब इस मांग का समर्थन अन्य राजनीतिक दल भी करने लगे हैं। आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रशासनिक मिलीभगत से शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनावों में समाजवादी समर्थकों के वोट नहीं बनने दिए।