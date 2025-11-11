सपा ने 2027 का रोडमैप कर लिया तैयार? अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिया ये मंत्र
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में सपा सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। अखिलेश ने भाजपा पर एमएलसी चुनावों में धांधली का आरोप लगाया और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया और आधार कार्ड पर कटाक्ष किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की बढ़त समाजवादी पार्टी ने ही रोकी थी, और आज भी पार्टी की ताकत सबसे बड़ी है। अब लक्ष्य वर्ष 2027 में समाजवादी सरकार बनाने का है। कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संयमित व्यवहार रखें और किसी भी तरह के विवादित बयान देने से बचें। वह सोमवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित जिला व महानगर अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अभी किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, और अब इस मांग का समर्थन अन्य राजनीतिक दल भी करने लगे हैं। आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रशासनिक मिलीभगत से शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनावों में समाजवादी समर्थकों के वोट नहीं बनने दिए।
अखिलेश ने मांग की कि मतदाताओं के नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने बनाए आधार कार्ड को ही नहीं मान रही है, अच्छा होगा कि अब आधार कार्ड मेटल के बनाए जाएं, ताकि टिकाऊ रहें। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, रामगोविन्द चौधरी, राजेन्द्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।