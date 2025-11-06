Language
    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस दबिश के दौरान बसपा नेता की मृत्यु के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि अब तो सत्ताधारियों ने पीडीए की जान भी लेना शुरू कर दी है। अत्याचार से बचने के लिए अपनी सरकार बनाना जरूरी है।

    शाहजहांपुर में बसपा नेता सत्यभान सिंह के पुत्र के विरुद्ध जानलेवा हमले के मुकदमे के संबंध में पुलिस ने मंगलवार रात को उनके घर दबिश दी थी। इस दौरान छत से नीचे गिरकर बसपा नेता की मृत्यु हो गई। मामले में पु़लिस पर छत से फेंकने का आरोप लगाया जा रहा है।

    गुरुवार को सपा प्रमुख ने इसे लेकर एक्स पर लंबी-चौड़ी पोस्ट की। लिखा, पीडीए की मौत होना, जिनके लिए ‘छुटपुट घटना’ हो, उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें अपना वोट बचाना है और इकट्ठे होकर डालना है, क्योंकि एकजुटता ही हमारी ढाल है। हमें पीडीए के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है। पीडीए पंचायत से सबको जोड़ना है।

    सपा प्रमुख ने सपा की सरकार बनने पर होने वाले बदलावों का उल्लेख करते हुए आगे लिखा हर गांव, पुरवा, मजरा, टोला, हर गली, नुक्कड़, बस्ती, घर-द्वार-दरवाज़े और दिल तक पीडीए की एकता का संदेश पहुंचाना है।