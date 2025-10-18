'बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर पहुंचे मुख्यमंत्री', अखिलेश का CM योगी पर हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में भाजपा का स्टार प्रचारक बनाए जाने को लेकर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने योगी का नाम लिए बिना कहा कि वह स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर गए हैं। बिहार की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। बिहार के लोग सांप्रदायिक लोगों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

शनिवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रमुख से योगी समेत भाजपा के अन्य प्रमुख नेताओं को बिहार विधान सभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया था। अखिलेश ने योगी के यमराज वाले बयान को लेकर कहा कि वह नफरत की राजनीति कर रहे है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति अपनाने का आरोप लगाया है, जबकि सच तो यह है कि वही लोग इस नीति पर चल रहे हैं। ये निगेटिव लोग हैं, एनडीए है, इसीलिए निगेटिव है।

बिजली संकट पर भी बोले अखिलेश बिजली संकट के सवाल पर कहा कि फुस्स फुलझड़ी से क्या उम्मीद करेंगे? जब बिजली बनाई नहीं तो देंगे कहां से? सरकार ने बिजली बर्बाद कर दी। अब निजीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं। सफाई के प्रश्न पर कहा कि यहां चारों तरफ कूड़ा दिखता है। जिस संस्था ने यह बताया कि था कि सफाई में लखनऊ अव्वल है, उस पर एफआइआर होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये के बजट की चोरी हो गई। यह सरकार ट्रैफिक और नाले भी नहीं संभाल पा रही है।

सपा प्रमुख ने कहा कि हम सब भेदभाव का शिकार लोग एक पीड़ा के सूत्र से बंधे हैं। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं जब दक्षिण भारत में पढ़ता था, वहां हिंदी में हस्ताक्षर करने पर पाबंदी थी। यहां हर किसी को कभी न कभी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। हम समाजवादी इसकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं।