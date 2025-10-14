'...अब सांड-राज का अंत होना चाहिए', अखिलेश यादव ने अलीगढ़ की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा

Language
    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:54 AM (IST)

    अलीगढ़ में सांड के हमले से दो लोगों की मौत पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने 'सांड-राज' खत्म करने की मांग की है। सोमवार को शहर में एक सांड ने आतंक मचाया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। पोस्टमार्टम में सांड के रेबीज से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अलीगढ़ में सोमवार को सांड के हमले से दो लोगों की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट पर लिखा कि अब सांड-राज खत्म होना चाहिए।

    उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ''अब ‘सांड-राज’ का अंत होना चाहिए। बहुत हुआ...''।

    बता दें कि सोमवार को शहर में एक सांड ने जमकर आतंक मचाया। उसके रास्ते जो आया, उसको सींगों से हवा में उछालकर पटकता गया। लोगों ने इधर-उधर बचकर जान बचाई। सांड़ ने सबसे पहले सुबह करीब नौ बजे पला फाटक पर भिक्षा मांग रहे साधु भूला बासोर पर हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

    उसके बाद कचौड़ी ले रहे दुर्गपाल पर पीछे से हमला कर 10 फीट से अधिक ऊंचा हवा में उछाला, उनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद सांड दीवारों में सिर मारता एक स्वीमिंग पूल में गिर गया। इसके बाद वह नहीं उठ गया। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई।

    मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम में सांड के रेबीज से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों ने भी जो लक्षण बताए थे, वे रेबीज के ही थे।