'...अब सांड-राज का अंत होना चाहिए', अखिलेश यादव ने अलीगढ़ की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अलीगढ़ में सोमवार को सांड के हमले से दो लोगों की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट पर लिखा कि अब सांड-राज खत्म होना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ''अब ‘सांड-राज’ का अंत होना चाहिए। बहुत हुआ...''।

बता दें कि सोमवार को शहर में एक सांड ने जमकर आतंक मचाया। उसके रास्ते जो आया, उसको सींगों से हवा में उछालकर पटकता गया। लोगों ने इधर-उधर बचकर जान बचाई। सांड़ ने सबसे पहले सुबह करीब नौ बजे पला फाटक पर भिक्षा मांग रहे साधु भूला बासोर पर हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

