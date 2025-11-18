'बेईमानी से चुनाव जीत रही भाजपा...', बिहार चुनावों के परिणाम पर अखिलेश यादव का तंज

राज्य ब्यूराे, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार अपना दम, इस जनता के बीच में तोड़ चुकी है, बस बेईमानी करके चुनाव जबरन जीत रही है और सत्ता हथियाई जा रही है।

भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण हो रही मौतों का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि भाजपा जानती है कि जनता मरे या जिए, प्रशासन की मदद से बेईमानी करके चुनाव जीत या हथिया लेगी। मंगलवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर दिया है। नौ साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन वह डाक्टरों की कमी पूरी नहीं कर पाई। अस्पतालों और मेडिकल कालेज में संसाधनों का अभाव है। सरकार किराए पर चल रहे तमाम स्वास्थ्य केंद्रों का महीनों से किराया नहीं दे पा रही।