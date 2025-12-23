'सीरप से कोई नहीं मरा, ये सरासर झूठा बयान', अखिलेश यादव ने CM योगी के बयान को किया खारिज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप से प्रदेश में एक भी मृत्यु न होने के बयान को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झूठा करार दिया है। मंगलवार को सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि सीरप से कोई नहीं मरा, ये एक सरासर झूठा बयान है। भाजपा असत्य की सत्ता है। बच्चों की मृत्यु और नशाखोरी से जुड़े इस महाघोटाले में भी भाजपाई लगातार झूठ बोल रहे हैं। यह घोर निंदनीय है।

उन्होंने ‘सीरप मामले के आरोपित अमित टाटा का पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ एक फोटो पोस्ट कर कर लिखा, लगता है बहुत खांसी आ रही है... देखो कहीं सीरप तो नहीं पिला रहे।’ सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि ‘प्रयागराज महाकुंभ’ जैसे महाधार्मिक आयोजन पर जिन्होंने मृत्यु के आंकड़ों पर झूठ बोला था, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने शासनकाल में हो रहे जानलेवा नकली नशीले सीरप से हुईं मौतों पर सच बोलेंगे।

आरोपितों पर घोषित इनाम को लेकर भी उन्होंने तंज किया। लिखा कि अरबों के घोटालेबाज के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित करके उप्र भाजपा सरकार सीरप घोटाले में अपनी भूमिका की हंसी न उड़वाए। जो इस धंधे में संलिप्त लोगों को करोड़ों की गाड़ियां इनाम में बांट सकता है (जिन गाड़ियों का लेखा-जोखा भाजपा सरकार हमारे लगातार मांगने पर भी नहीं दे रही है), वो अपने बारे में खबर न देने के लिए कितना दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम में दी गईं वो गाड़ियां ही बुलडोजर खींच कर ले गई हैं।