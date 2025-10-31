Language
    UP Politics: 'अमेरिका के राष्ट्रपति देश के पीएम को किलर क्यों कह रहे हैं', अखिलेश के एक सवाल से चढ़ेगा सियासी पारा!

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    लखनऊ में अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहे हैं? संगोष्ठी में वक्ताओं ने आचार्य नरेंद्र देव के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कहा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आचार्य नरेंद्र देव की 136वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को मोती महल लान स्थित उनकी मजार पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी विचारों से प्रभावित थे और समाजवादी आंदोलन के जनक थे। आज हम सब लोग मिलकर उन्हें याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए सामाजिक ताने-बाने को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं । देश की खुशहाली का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही होगा।

    पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा के लोग यह बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहे हैं? भाजपा के लोग फर्जी ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन देखिए शहरों की क्या हालत है। दो करोड़ नौकरियां कहां हैं?

    किसान की आय दो गुनी हुई क्या? उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का देश को एकजुट करने और रियासतों को खत्म करने में बड़ा योगदान था। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिला अध्यक्ष जयसिंह जयंत, पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित, नगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी के अलावा गौरव सिंह यादव, डा.मधु गुप्ता, कांति सिंह व पूजा शुक्ला सहित समाज के लोगों ने मजार पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

    आज भी प्रासंगिक हैं आचार्य नरेंद्र देव के विचार-प्रो.रमेश दीक्षित
    पुण्य तिथि पर मोती महल सभागार में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी संस्थान द्वारा आयोजित ‘आचार्य नरेंद्र देव के विचारधारा और वर्तमान चुनौतियां’ विषयक संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रो.रमेश दीक्षित ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव का सामाजिक दायरा काभी बड़ा था।

    धर्म और ज्ञान के साथ ही उनकी सोच जितनी प्रासंगिक उस समय थी, आज भी उतनी की प्रासंगिक है। आचार्य की पौत्र वधु मीरा तलवार ने कहा आचार्य ने समाज को एक दिशा और दशा दी जो युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। नवीन तिवारी ने कहा क्या आचार्य नरेंद्र देव को किसी धर्म जाति समुदाय से जोड़ना अनुचित है, उनके विचारों को बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनाया है।

    वर्तमान समय में उनके विचारों को संभालने की चुनौती युवाओं पर है। जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह ने कहा कि उनका जन आंदोलन समाज को एक जुट करने में कारगर रहा। प्रदीप शर्मा ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव के विचारों को जीवन में उतार कर समाज की दिशा और दशा बदल सकते हैं।

    विनोद शंकर चौबे, वंदना मिश्रा, प्रो. वशिष्ठ के अलावा मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के महामंत्री राजेश सिंह फिदा हुसैन अंसारी, प्रताप सिंह जंगलिया, केशव प्रसाद, शैलेश कुमार त्रिपाठी व रत्नेश गुप्ता के अलावा आचार्य के पौत्र यशोवर्धन सिंह समेत कई वक्ताओं ने विचार रखे।