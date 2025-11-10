Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश ने जताया शोक, कहा-हर पहलू से हो जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को बेहद दुखद और गंभीर बताया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा...इस विस्फोट की हर पहलू से जांच की जानी चाहिए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय का माहौल व्याप्त हुआ है, उसे दूर करने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र और बेहतर इलाज की मांग की है।



