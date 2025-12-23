Language
    'सीरप से कोई नहीं मरा, ये सरासर झूठा बयान', सीएम योगी के बयान पर बोले अखि‍लेश यादव

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप से प्रदेश में एक भी मृत्यु न होने के बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश याद ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप से प्रदेश में एक भी मृत्यु न होने के बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे झूठा करार दिया है। मंगलवार को सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि सीरप से कोई नहीं मरा, ये एक सरासर झूठा बयान है। भाजपा, असत्य की सत्ता है। बच्चों की मृत्यु और नशाखोरी से जुड़े इस महाघोटाले में भी भाजपाई लगातार झूठ बोल रहे हैं। यह घोर निंदनीय है।

    सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि ‘प्रयागराज महाकुंभ’ जैसे महाधार्मिक आयोजन पर जिन्होंने मृत्यु के आंकड़ों पर झूठ बोला था, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने शासनकाल में हो रहे जानलेवा नकली नशीले सीरप से जुड़ी हुई मृत्यु पर सच बोलेंगे। आरोपितों पर घोषित इनाम को लेकर भी उन्होंने तंज किया।

    लिखा कि अरबों के घोटालेबाज के ऊपर कुछ हजार का नाममात्र का इनाम घोषित करके उप्र भाजपा सरकार सीरप घोटाले में अपनी भूमिका की हंसी न उड़वाए। जो इस धंधे में संलिप्त लोगों को करोड़ों की गाड़ियां इनाम में बांट सकता है (जिन गाड़ियों का लेखा-जोखा भाजपा सरकार हमारे लगातार मांगने पर भी नहीं दे रही है) वो अपने बारे में खबर न देने के लिए कितना दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम में दी गईं वो गाड़ियां ही बुलडोजर खींच कर ले गई हैं।

    वहीं एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर जो वादे सरकार ने किए, वे कभी पूरे नहीं किए। महंगाई की मार और कर्ज के दबाव में वे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भाजपा सरकार ने यही उपहार किसानों को दिया है। यूरिया और खाद के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा है। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा सरकार धान खरीद के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है। बिचौलिए किसानों की फसल औने-पौने दाम में खरीद कर लूट रहे हैं।