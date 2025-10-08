Akhilesh Met Azam Khan: सपा ने अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात को बताया भाजपा के खिलाफ बड़ी मुहिम

Akhilesh Yadav Met Azam Khan in Rampur आजम खां से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि मोहम्मद आजम खां समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं। हमारा साथ हमेशा रहा है हमेशा रहेगा। हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं और नेताजी के साथ के लोगों की बात ही अलग है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को रामपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने इस मुलाकात को लेकर एक बयान जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेन्द्र चौधरी की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मोहम्मद आजम खां के रामपुर में आवास पर मिलकर उनका हाल-चाल जाना। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अखिलेश यादव के रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर मोहम्मद आजम खां ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जौहर विश्वविद्यालय से दोनों नेता आजम खां के आवास पर पहुंचे।

आजम खां से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि मोहम्मद आजम खां समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं। हमारा साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं और नेताजी के साथ के लोगों की बात ही अलग है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भाजपा को हटाने जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पीडीए की आवाज बुलन्द होगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने मोहम्मद आजम खां पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। मोहम्मद आजम खां और उनके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे लगाकर परेशान किया गया। भाजपा सरकार ने परिवार को बहुत तकलीफ और परेशानी पहुंचाई। ऐसा लगता है भाजपा सरकार अन्याय, अत्याचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मोहम्मद आजम खां साहब पर लगे सभी झूठे मुकदमे खत्म किये जाएंगे। इसके साथ ही अन्य तमाम लोगों पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जायेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में पीडीए समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है।