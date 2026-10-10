सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनौती पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले-उनके लिए हमारा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर में आयोजित एक सभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो सपा मुखिया ने भी पलटवार किया।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर अपने पोस्ट से भाजपा पर जोरदार हमला बोला है।सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफी है। पवन का झोंका आएगा अंहकार सब उड़ जाएगा। चोरों को क्लीन चिट देनेवाले हिस्सेदार होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी तो हुआ नहीं, इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गये क्या।