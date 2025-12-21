'खड़े-खड़े अपराधी हो गई अरावली पर्वतमाला...', दिल्ली वासियों के लिए अखिलेश का भावुक पोस्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच बहस छेड़ दी है। इस फैसले को '100-मीटर का फैसला' कहा जा रहा है, जिसमें यह साफ किया गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप 'जंगल' के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, अखिलेश यादव ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए एक भावुक अपील की है। जो कहते हैं कि 'बची रहे जो ‘अरावली’ तो दिल्ली रहे हरीभरी!' यह संदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद और मुखर हो गया है, जिसमें अरावली की नई परिभाषा स्वीकार की गई, जिससे पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है।

दिल्ली-NCR के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है, क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है या कहें कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है।

अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश-पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है। जो वेटलैंड गायब होते चले जा रहे हैं, उन्हें यही बचा सकती है। गुम हो रहे परिंदों को वापस बुला सकती है।

अरावली से ही नियंत्रित होता है एनसीआर का तापमान अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली से एक भावात्मक लगाव भी है, जो दिल्ली की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अरावली को बचाना, दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक-एक सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे दिल्लीवासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे।

आज एनसीआर के बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खराब और खतरनाक असर पड़ रहा है। यहां के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली आते थे, वो अब और बीमार होने नहीं आ रहे हैं।