'SIR' में जान गंवाने वालों को मिले एक करोड़ मुआवजा' अखिलेश बोले- हम भी देंगे 2 लाख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान काम के दबाव और तनाव में जान गंवाने वालों के लिए आयोग से एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। सपा प्रमुख ने लेखपाल की आत्महत्या के मामले को लेकर एक्स पर यह पोस्ट की। वहीं बुधवार को फिल्म निर्देशक व अभिनेता फरहान अख्तर के साथ पलासियो माल में फिल्म 120 बहादुर का विशेष शो देखने के बाद उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर उप्र और पश्चिम बंगाल में करोड़ों वोट काटने की साजिश रचने का आरोप दोहराया।

चीन से सटी सीमा के सिकुड़ने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को भी घेरा। फतेहपुर की बिंदकी तहसील में तैनात लेखपाल सुधीर कुमार ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली थी। बुधवार को सपा प्रमुख ने एक्स पर इससे जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट पोस्ट कर लिखा, ‘उप्र में एसआइआर के दौरान मानसिक-शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उसके लिए चुनाव आयोग से सीधी अपील है कि वह एक करोड़ रुपये का मुआवजा दे।

दो लाख रुपये की सहायता राशि देने का संकल्प हम भी हर मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपये की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं।’ वहीं पलासियो माल में उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को कमजोर कर रही है। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाना चाहती है। एसआइआर में षड़यंत्र के लिए सोच समझकर जाति के आधार पर अधिकारी लगाए गए हैं। सरकार, अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पर दबाव बना रही है।

दबाव में बीएलओ की जा रही जान दबाव में बीएलओ की जान जा रही है। एसआइआर का समय तीन महीने बढ़ाया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है, जिससे जनता इनको वर्ष 2027 में डिटेंशन सेंटर भेज सके। फिल्म पर चर्चा करते हुए कहा कि रेजांगला में भारतीय जांबाज आखिरी गोली तक लड़े।

उन्होंने अपनी जगह इसलिए नहीं छोड़ी कि भारत का क्षेत्रफल कम न हो। भारत सरकार को आंकड़े के साथ यह बताना चाहिए कि हमारा क्षेत्रफल पहले क्या था और आज क्या है? सपा ने अहीर रेजिमेंट की मांग अपने चुनाव घोषणा पत्र में की थी। हमारी मांग है कि लोग जिन-जिन रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, सबको बनाया जाना चाहिए।