Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR में अखिलेश यादव ने ये कॉलम बढ़ाने की दे दी सलाह, बोले- उम्मीद है सुझाव किया जाएगा लागू

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर में जाति का कॉलम बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने गन्ना मूल्य वृद्धि को अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। अखिलेश ने कानपुर घटना पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री के बयानों पर तंज कसा। उन्होंने चैट जीपीटी के हवाले से आरएसएस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जाति का भी कालम बढ़ाने की मांग की है। सपा प्रमुख ने कहा कि एसआइआर में अधिकारी हर घर जाएंगे। हर वोटर से संपर्क करेंगे, अभियान से राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़ेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमारा कहना है कि जाति जनगणना तो बाद में होगी, एसआइआर के साथ प्राइमरी गणना कराई जा सकती है, इसके लिए केवल एक कालम बढ़ाना होगा। उम्मीद है कि हमारे सुझाव को लागू किया जाएगा। उन्होंने गन्ना मूल्य वृद्धि को नाकाफी बताया और किसानों की बदहाली का आरोप लगा सरकार पर हमला बोला।

    शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि एसआइआर की इतनी बड़ी प्रक्रिया में जाति पर एक अतिरिक्त कालम शामिल करने से जाति जनगणना कराने, बेहतर नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। गन्ना मूल्यवृद्धि काे लेकर कहा कि कीमत और बढ़नी चाहिए।

    लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए, परंतु सरकार और उसके लोग मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को खाद, बीज मिल नहीं रहा। डीजल और दूसरी चीजें महंगी हैं। बहराइच की मिल किसानों का 100 करोड़ रुपया लेकर भाग गई। ये सरकार मालिकों से मिली हुई है।

    अब सरकार मंडियां बेचना चाहती है। कानपुर के अखिलेश दुबे से जुड़े प्रश्न पर कहा कि विकास दुबे की गाड़ी इसलिए पलटाई गई थी कि कहीं सरकार न पलट जाए। अब अखिलेश दुबे को बचाया जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरी सरकार के अधिकारी फंसे हैं। मुख्यमंत्री के बिहार के सिवान में दिए बयान पर कहा कि उनको नाम बदलने का पुराना शौक है।

    यदि आपको ओसामा नाम पसंद नहीं था, तो एआई से पूछते इसका हिंदी नाम बताए। यदि वह हिंदी नाम शेर सिंह बताता तो वही कर देते। मैं तेजस्वी से कहूंगा की अडानी का एक-एक रुपया वापस कर दें। 10 हजार युवाओं को नौकरी देने का शपथ पत्र लें। इससे पहले पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्र देव की जयंती पर नमन किया। कहा कि सत्ता में आने पर सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाएंगे।

    चैट जीपीटी से किया आरएसएस पर बैन का सवाल
    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस बैन वाले बयान के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि मैं, चैट जीपीटी निकालकर पढ़ लेता हूं। इसके बाद उन्होंने मोबाइल लेकर सवाल किया, व्हाई आरएसएस बैन? फिर जवाब पढ़ते हुए कहा कि तीन बार आरएसएस बैन हुआ।

    सरदार पटेल ने आरएसएस और हिंदू महासभा को बैन किया था। उन पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगे थे। आरएसएस आज भी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। चैट जीपीटी कह रहा है। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा।