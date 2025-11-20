नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर अखिलेश का रिएक्शन, लिखा- पांच साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं

Language
    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:22 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को उनके पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि वे समाजवादी विचारधारा पर आधारित शासन चलाएंगे और जनहित में कार्य करेंगे।

    राब्यू, जागरण, लखनऊ: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को जेडीयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और पांच साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

    सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे पांच सालों तक अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने व जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं।

