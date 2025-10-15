Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सरकार का मौसम खराब है, वो जाने वाली है', डिजिटल कृषि नीति को लेकर अखि‍लेश का सीएम योगी पर हमला

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का मौसम खराब है और वह जाने वाली है। उन्होंने डिजिटल कृषि नीति की आलोचना की और किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। अखिलेश ने सपा सरकार बनाने का आह्वान किया, और कहा कि सपा सरकार ही किसानों और गरीबों का विकास कर सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिजिटल कृषि नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। कहा कि यह सरकार केवल किसानों की जमीन और फसलों की लूट कर रही है। नौ साल पहले डिजिटल प्लेटफार्म क्यों नहीं बनाया? अब किसानों को मौसम का हाल बताना चाहते हैं। इनका खुद का मौसम खराब है, सरकार जाने वाली है। त्योहार पर अराजकता करने वालों को जेल भेजने वाले योगी के बयान पर कहा कि ये इमोशन और डायलाग से सरकार चलाना चाहते हैं। इनकी फिल्म में ये डायलाग था या नहीं, फिल्म तो फ्लाप हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने बड़े-बड़े बिजनेस घरानों को लैंड बैंक बनाने की खुली छूट दी है। किसान को खाद नहीं, लाठियां मिल रही हैं। कृषि मंत्री को पता ही नहीं खाद कहां से आती है। नदी पुनर्जीवन योजना को लेकर कहा कि सरकार नदी नहीं, बजट साफ करना चाहती है। कानून व्यवस्था के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि जीरो टालरेंस की बात करने वाले बताएं कि कानपुर में अखिलेश दुबे के मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां आइपीएस, अपराधियों को बचा रहे हैं।

    जिस दिन उन्हें लगेगा पोल खुलने वाली है, उसी दिन अखिलेश दुबे का एनकाउंटर हो जाएगा। इस सरकार में कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। जनता को पुलिस से डराया जा रहा है। स्वदेशी को लेकर कहा कि भाजपा के लोग मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी हैं। सरकार, चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रही? मुफ्त सिलिंडर के प्रश्न पर कहा कि भाजपा जनता से झूठे वादे करती है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में सपा प्रमुख ने कहा कि संघ को अपना शताब्दी वर्ष नहीं समाप्ति वर्ष मनाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने सैंथवार, मल्ल समाज के साथ बैठक की। सपा की सरकार बनने पर गोरखपुर और गोमती रिवरफ्रंट पर सैंथवार समाज के नेता केदारनाथ सिंह सैंथवार की प्रतिमा स्थापना का वादा किया।

    दीपावली पर डेढ़ लाख रुपये तक पहुंचेगा सोना

    सोने की कीमत को लेकर सपा प्रमुख ने तंज किया, कहा कि मेरा तो घाटा हो गया। अगर पहले सोना खरीद लेता तो आज फायदे में रहता। कुछ दिन पहले सोना 90 हजार रुपये पर था, अब 1.30 लाख है और दीपावली तक डेढ़ लाख रुपये पर पहुंच जाएगा। सोचिए, अब गरीब अपनी बेटियों को शादी में कैसे गहने दे पाएगा।