Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्‍योहार पर वाहनों के क‍िराये में बढ़ोतरी को लेकर अखि‍लेश का BJP पर हमला, कहा- कालाबाजारी को नियमित कर रही भाजपा सरकार

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर त्योहारों में वाहनों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर कालाबाजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि परिवार त्योहारों पर साथ आएं। अखिलेश ने पुलिस की छवि को लेकर भी सवाल उठाए और भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्योहार पर सवारी वाहनों के किराये में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर कालाबाजारी को नियमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजलपा त्योहारों के दौरान परिवारों को एक साथ नहीं आने देना चाहती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर एक समाचार रिपोर्ट साझा की, जिसमें 600 रुपये वाली बस टिकट की कीमत चार हजार रुपये से पार जाने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''सर्ज प्राइसिंग के नाम पर, भाजपा सरकार कालाबाजारी को नियमित करने का काम कर रही है। भाजपा चंदे और कमीशन के जरिए मुनाफाखोरी में हिस्सा लेती है। भाजपा का भ्रष्टाचार ही महंगाई की असली वजह है। भाजपा की मानसिकता लोगों को अलग-थलग रखने और दूरी बनाए रखने की है। केवल परिवार ही त्योहारों को एक साथ मनाने के महत्व को समझते हैं।'' 

    एक अन्य पोस्ट में सपा प्रमुख ने कहा कि पुलिस अभय का प्रतीक होनी चाहिए, भय का नहीं। पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर करके भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्यशैली व छवि को शंका के घेरे में लाकर न केवल बुरी तरह धूमिल किया है बल्कि भयावह भी बना दिया है।