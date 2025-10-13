राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्योहार पर सवारी वाहनों के किराये में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर कालाबाजारी को नियमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजलपा त्योहारों के दौरान परिवारों को एक साथ नहीं आने देना चाहती।

सपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर एक समाचार रिपोर्ट साझा की, जिसमें 600 रुपये वाली बस टिकट की कीमत चार हजार रुपये से पार जाने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''सर्ज प्राइसिंग के नाम पर, भाजपा सरकार कालाबाजारी को नियमित करने का काम कर रही है। भाजपा चंदे और कमीशन के जरिए मुनाफाखोरी में हिस्सा लेती है। भाजपा का भ्रष्टाचार ही महंगाई की असली वजह है। भाजपा की मानसिकता लोगों को अलग-थलग रखने और दूरी बनाए रखने की है। केवल परिवार ही त्योहारों को एक साथ मनाने के महत्व को समझते हैं।''